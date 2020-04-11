На матчи АПЛ могут допустить болельщиков с "паспортом здоровья"

Английская Премьер-лига рассматривает варианты, при которых матчи после возобновления сезона пройдут со зрителями.

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Об этом сообщает Mirror.



Прежде всего, все клубы лиги планируют обзавестись машинами для тестирования на коронавирус.



А чтобы пускать болельщиков на матчи, в АПЛ могут ориентироваться на "паспорт здоровья", который запустила одна из британских фирм. Такой документ получат те, кто сдал отрицательный тест на коронавирус или имеет иммунитет от болезни.



О датах возможного возобновления сезона пока не сообщается.