— Я ему один раз сказал, что думаю — все все поняли, включая Смолова. На данном этапе вопрос закрыт. Он же сам сказал Александру Кержакову, что тема исчерпана. И правильно сделал.
Не имею ничего против Смолова, потому что мы люди из разных категорий. Я просто высказался. И дело не конкретно в Смолове, а во всех, кто позволяет себе прилетать в Россию из Европы в такое время. Для чего?! Не верю, что они летят сидеть дома на карантине. А ведь возвращаются на родину из очага эпидемии, подвергая риску своих соотечественников… Смолов наверняка это понимает, поэтому съехал с темы. Я ее тоже не собираюсь продолжать, - рассказал Селюк в интервью "Советскому спорту".
Напомним, ранее Селюк негативно высказался о возвращении Смолова в Москву из Испании во время карантина, посчитав, что тот лукавит. Агент посчитал, что футболист хочет вернуться в страну, чтобы нарушать карантин. Смолов ответил агенту. Селюк подчеркнул, что такие, как Смолов, у него бегают за пивом. Смолов порекомендовал Селюку завязать с употреблением напитка.
В России за последние сутки у 1 667 человек выявили коронавирус (Всего — 13 584). 1 045 человек выздоровело, 106 случаев закончились летальным исходом.
Селюк: не имею ничего против Смолова. Дело не конкретно в нём, а во всех, кто позволяет себе прилетать в Россию из Европы в такое время
Футбольный агент Дмитрий Селюк поставил точку в конфликте с нападающим Фёдором Смоловым.
Фото: ФК "Сельта"
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