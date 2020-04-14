Алиев выступал за "Локо" с 2010 по 2011 год.
Смородская руководила клубом с 2010 по 2016 годы.
- Семин, как я понял, сразу не нашел с ней общий язык. Однажды встречались в Черкизово: пришла Смородская и начала что-то говорить про Палыча. Семин высказал свои мысли, ей не понравилось. После этого встал я и высказался от лица команды — ей опять не понравилось. Так и начались скандалы.
Смородская пришла и хотела показать себя, неправильно начала. Но я такой человек, что иду до конца. Если бы все сложилось со Смородской по-другому, то было бы совсем все иначе у меня в "Локо". Но она поступила неправильно, хотела себя показать хозяйкой, - приводит слова игрока Sport24.
Под руководством Юрия Семина "Локомотив" занимает второе место после 22-х туров чемпионата России. От лидирующего "Зенита" железнодорожники отстают на девять очков.
Сезон в российском футболе был приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
Алиев - о Смородской: она поступила неправильно, хотела себя показать хозяйкой
Бывший игрок "Локомотива" Александр Алиев поделился впечатлениями от экс-президента московского клуба Ольги Смородской.
Фото: ТАСС
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