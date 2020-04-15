По информации издания Tribuna со ссылкой на "Контролер" бывший футболист вместе с детьми находился на футбольной площадке. За нарушение условий карантина представители полиции хотели составить протокол на Саленко, однако вынесли ему лишь предупреждение.
Вместе с ним находился экс-игрок киевского ЦСКА Александр Ковтун, который отказывался носить маску, так как считает, что "COVID-19 не существует".
Полицейский потребовал у Саленко документы. На вопросы журналиста бывший футболист ответил в грубой форме:
- Я вам скажу, как меня зовут. За мое интервью деньги надо платить. Саленко Олег Анатольевич. . Я хочу хоть раз проучить эту систему.
Совесть? У вас когда проснется совесть, что вы сейчас делаете? Дурью маетесь. Чтобы имя себе заработать? Мне имени не надо. У меня его дохрена, - сказал Саленко.
В мире COVID-19 заражены более 2-х миллионов человек. На Украине известно о 3 764 случаях, умерли – 108 человек. В России 24 490 инфицированных, 1 986 выздоровело и 198 умерло.
"Хочу хоть раз проучить эту систему". Саленко вынесено предупреждение за нарушение карантина
Экс-форвард петербурского "Зенита" Олег Саленко нарушил карантин в Киеве.
Фото: Википедия
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!