Кержаков воссоздал обложку музыканта Moby (фото)

"Сейчас очень много таких "slipping away". По возможности оставайтесь дома", — подписал Кержаков.
"Slipping Away" — песня американского исполнителя Moby, записанная в стиле электронной музыки. Она была выпущена 23 января 2006 года.
Кержаков завершил свою игровую карьеру в 2017-м году. На протяжении карьеры нападающий выступал за "Зенит", московское "Динамо", "Севилью" и швейцарский "Цюрих". В настоящее время Александр занимает пост старшего тренера юношеской сборной России до 17 лет.
Ранее Александр Кержаков переделывал обложки альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis.
Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома группы Oasis (фото)