Погребняк улучшил достижение Роналду в челлендже на пресс (видео)

? Павел Погребняк сделал 143 (!) повторения в челендже от @Cristiano ?? pic.twitter.com/AF1KR2yTWP— ФК Урал (@FCURAL) April 16, 2020
Павел Погребняк превзошел самого Криштиану Роналду. 36-летний нападающий "Урала" принял участие в челлендже, который запустил форвард "Ювентуса". Его суть заключается в том, чтобы за 45 секунд сделать как можно больше повторений упражнения на пресс.
В итоге Погребняк сделал 143 повтора и превзошел результат Роналду, на счету которого 142 повторения.
Павел Погребняк выступает за "Урал" с лета 2018-го года присоединившись к екатеринбургскому клубу на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне на счету Погребняка 4 гола в 14-ти матчах за "Урал" в РПЛ и Кубке России.
"Урал" после 22-х туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Дмитрия Парфенова набрали 25 очков.