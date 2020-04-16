Погребняк улучшил достижение Роналду в челлендже на пресс (видео)

Официальный Twitter-аккаунт "Урала" опубликовал видеоролик, на котором нападающий команды Павел Погребняк повторяет челлендж, запущенный Криштиану Роналду.


Павел Погребняк превзошел самого Криштиану Роналду. 36-летний нападающий "Урала" принял участие в челлендже, который запустил форвард "Ювентуса". Его суть заключается в том, чтобы за 45 секунд сделать как можно больше повторений упражнения на пресс.

В итоге Погребняк сделал 143 повтора и превзошел результат Роналду, на счету которого 142 повторения.

Павел Погребняк выступает за "Урал" с лета 2018-го года присоединившись к екатеринбургскому клубу на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Погребняка 4 гола в 14-ти матчах за "Урал" в РПЛ и Кубке России.

"Урал" после 22-х туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Дмитрия Парфенова набрали 25 очков.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Погребняк Урал Роналду Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Спецназ в деле" Заболотный играет в войну с детьми (фото)
Каннаваро рассказал, что мечтает возглавить "Наполи"
Низшие лиги Франции досрочно завершены из-за коронавируса 1
Хохлов - о словах Филиппа: если ты считаешь, что ты суперзвезда - доказывай это на поле 1
Газзаев: не должно быть таких разрывов между зарплатами футболистов и медиков 7
Погребняк улучшил достижение Роналду в челлендже на пресс (видео) 2
Агент Абрамов: Дзюба не поедет в "Лацио". Даже если его туда затащат
Дзюба, Головин и Широков приняли участие в акции помощи пожилым ветеранам футбола и их вдовам
"ПСЖ" и "Эвертон" претендуют на полузащитника "Наполи" Аллана
Смородская: Алиев делал все, чтобы его выгнали из "Локомотива". Не хочу вступать с ним в полемику
Капитан "Ахмата" Иванов: давно надо было аннулировать чемпионат и думать, кому выходить, кому вылетать 7
Федун: у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Будем выживать 2
Федун, Галицкий и Дюков попали в обновленный рейтинг Forbes 6
Глушаков: попробовал гладить - вроде неплохо получается (видео)
"Милан" хочет приобрести защитника киевского "Динамо" 1
Кержаков воссоздал обложку музыканта Moby (фото)
Зелимхан Бакаев выбрал свой самый любимый гол
Игрок брестского "Динамо": Милевский говорит, что он мой папа. Чёрный сын и белый папа - это ужасно 1
Акинфеев рассказал о своих самых ярких матчах
Источник: сумма трансфера Зиньковского в "Зенит" - 1,6 млн евро 15
Акинфеев: карантинная пауза пойдет нам на пользу, мы очень плохо вкатились в весеннюю часть
Экс-президент "Локомотива": клуб не готов платить такие деньги за Жоау Мариу
"Ротор" потеряет лидерство в ФНЛ из-за снятия "Армавира" 2
Блохин о чемпионате Белоруссии: за чем там следить? Нашу-то Премьер-лигу с трудом осиливал 1
"Хочу хоть раз проучить эту систему". Саленко вынесено предупреждение за нарушение карантина 2
Игрок "Крыльев" принял участие в акции в поддержку ветеранов клуба
Василий Березуцкий о Евро-2016: тактические схемы немногие понимали, некоторые так до конца и не вникли 4
Газизов: нам нужно сохранить футбол таким, какой он есть 3
Блаттер заявил, что вместо Катара ЧМ-2022 могут принять США или Япония 1
"Слуцкий рискнул, но риск не привел к дивидендам". Семак - о Евро-2016 1
Все новости