Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, неаполитанцы ведут переговоры с "Зенитом" о трансфере 25-летнего футболиста. Также сообщается, что питерцы хотят выручить за иранского нападающего 35 млн евро.
В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч в чемпионате России, забил десять голов и отдал шесть голевых передач.
Итальянский журналист: "Наполи" ведёт переговоры с "Зенитом" по Азмуну
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун может перейти в "Наполи".
Фото: Rusfootball.info
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