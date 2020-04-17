Тренер "Сельты": Смолов поступил плохо, покинув Испанию. Мы требовали от него остаться

"Очевидно, что оба игрока поступили плохо. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом говорили не только на клубном уровне, но и на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма, и они зря решили уехать.
Ситуации были различны, потому что Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всем, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь", — цитирует Гарсию СОРЕ.
Напомним, что Смолов покинул Испанию во время карантина получив разрешение от клуба, но не получив его от Ла Лиги. В настоящее время 30-летний игрок находится в Москве на карантине.
Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей, забив один гол.
Чемпионат Испании в настоящий момент приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По актуальным данным в стране 184 948 человека заразилось коронавирусом. Погибло 19 315 человек.
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Фото: Getty Images
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