Об этом рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
- Да, все верно. Мы договорились с Андре, что не станем его выкупать.
Андре – выдающийся футболист, обогативший нашу молодую команду своим опытом, - приводит Bild слова Цорна.
Отметим, что Шюррле выступает за "Спартак" на правах аренды до конца сезона. Ранее сообщалось, что выкуп немецкого игрока составит 8 млн евро.
В текущем сезоне Шюррле провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. В 2020-м году хавбек на поле не выходил.
Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать
"Спартак" решил не выкупать хавбека Андре Шюррле у дортмундской "Боруссии".
Фото: GLP
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