Ефремов: переход Шюррле был ошибкой для "Спартака"? Почему?! Нет

Известный болельщик "Спартака" Михаил Ефремов отреагировал на решение красно-белых не выкупать хавбека Андреа Шюррле.
Фото: РИА Новости
Об этом рассказал генеральный директор московского клуба Томас Цорн.

Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать

Ранее сообщалось, что выкупить Шюррле у "Боруссии" "Спартак" мог за 8 млн евро.

- Был ли переход Шюррле ошибкой для "Спартака"? Почему?! Нет. Он в каких-то матчах очень хорошо смотрелся.

Потом, конечно, его замучили травмы эти и бронхиты. Но было видно, что крутой дядька. Все-таки он чемпион мира, так что ребята молодые, смотря на него, брали пример. Для команды это было полезно, - приводит слова Ефремова Sport24.

В текущем сезоне Шюррле провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. В 2020-м году хавбек на поле не выходил.


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Теги: Шюррле Спартак Ефремов
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