"Спартаку" исполнилось 98 лет

??? Сегодня ФК «Спартак-Москва» отмечает день рождения! С момента основания нашего любимого клуба исполнилось 98 лет



В богатой на трофеи и рекорды красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение ?



Все самое главное мы разместили на графике!#НароднаяКоманда pic.twitter.com/4KCvXGBTVf — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 18, 2020

- Сегодня ФК "Спартак-Москва" отмечает день рождения! С момента основания нашего любимого клуба исполнилось 98 лет. В богатой на трофеи и рекорды красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение. Все самое главное мы разместили на графике! - говорится в Twitter-аккаунте москвичей.Московский "Спартак" является самым титулованным клубом России. 12 раз красно-белые становились чемпионами СССР, 10 раз - чемпионами России, 10 раз выигрывали Кубок СССР, 3 раза - Кубок России, 1 раз стали обладателями Суперкубка.В текущем сезоне "Спартак" располагается на 8-й строчке таблицы РПЛ, имея в активе 28 очков.Российский футбол был приостановлен минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.