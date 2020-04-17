Московское "Динамо" отмечает 97-летие

Ровно 97 лет назад 18 апреля 1923 года было основано московское "Динамо".


- С праздником, дорогие динамовцы! Всё будет хорошо! — говорится в Twitter-аккаунте московского клуба.

За свою историю московское "Динамо" 11 раз становилось чемпионом СССР, 6 раз выигрывало Кубок СССР, 1 раз - Кубок России и 1 раз стали обладателями Суперкубка СССР.

В текущем сезоне "Динамо" располагается на 6-й строчке таблицы РПЛ, имея в активе 30 очков.

Российский футбол был приостановлен минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Динамо
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