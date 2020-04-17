Московское "Динамо" отмечает 97-летие

? 18 апреля исполняется 9?7? лет Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» и Футбольному клубу «Динамо-Москва».



С праздником, дорогие динамовцы! Всё будет хорошо! ???#ДинамоМосква #твоякоманДа #Динамо97Лет pic.twitter.com/CXGuwZlLoZ — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) April 18, 2020

- С праздником, дорогие динамовцы! Всё будет хорошо! — говорится в Twitter-аккаунте московского клуба.За свою историю московское "Динамо" 11 раз становилось чемпионом СССР, 6 раз выигрывало Кубок СССР, 1 раз - Кубок России и 1 раз стали обладателями Суперкубка СССР.В текущем сезоне "Динамо" располагается на 6-й строчке таблицы РПЛ, имея в активе 30 очков.Российский футбол был приостановлен минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.