"Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьей (для нашей Евы она станет первой), позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи. Еще неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь . Тем более, настоятели и священники сами призывают воздержаться в этом году, чтобы поберечь здоровье.
Расскажите это сегодня своим родственникам, особенно бабушке или дедушке!!! Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более сейчас в продаже даже есть специально уже освященные куличи, хотя это совсем и не обязательно. Вообще можно просто испечь всей семьей дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции)) Как вы готовитесь к празднику Пасхи?" — написал Тарасов в своём аккаунте Instagram.
Напомним, что летом 2019-го года у Дмитрия Тарасова закончился контракт с московским "Локомотивом". Футболист пробыл полгода вне игры.
Зимой 33-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона с казанским "Рубином", но через три дня сломал ногу на тренировке. Тарасову была сделана операция в Италии.
В настоящее время Дмитрий Тарасов восстанавливается от повреждения в Москве.
"Закажите своим бабушкам и дедушкам кулич из онлайн-сервиса". Тарасов рассказал, как готовится к Пасхе
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, как готовится к празднику Пасхи.
Фото: Instagram Дмитрия Тарасова
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