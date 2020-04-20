Об этом сообщает сайт клуба.
По версии telegram-канала "Экспорт" днём футболист отправился на пробежку в городе Московский около своего дома. Во время бега Самохвалову стало плохо. Супруга защитника вызвала мед.работников, но они не смогли его реанимировать. Самохвалов умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
— Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК "Локомотив" потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия, — сказано в заявлении клуба.
Футболист "Казанки" умер во время пробежки
Футболист московской "Казанки" Иннокентий Самохвалов скончался на 22-м году жизни.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!