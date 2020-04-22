Арустамян: информация про Азмуна и "Лацио" — не слухи

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал оценку информации об интересе итальянских команд к нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.
Фото: Rusfootball.info
— "Лацио" в поисках нападающего, и про Сердара Азмуна – это не слухи. Это реальная работа агента Фали Рамадани, который занимается Азмуном.

У него есть авторизация в России, видимо, на дела Азмуна, и он просто предлагает его клубам. У него великолепные отношения с "Наполи", с "Лацио". Он пошел предлагать игрока по первым командами, которые хорошо знает.

"Зенит" научился продавать игроков за много денег и не захочет отдавать Азмуна за небольшие деньги. И я слабо представляю, что в Италии после коронавируса найдутся команды, кроме "Ювентуса" и "Интера", которые будут готовы платить, — цитирует Арустамяна "СЭ".

Также Арустамян добавил, что трудности переезда Азмуна в Италию заключаются в том, что он нравится боссам "Зенита" и у него продолжительный контракт, а также в стоимости иранца: за него потребуют не меньше 30 млн евро.

25-летний Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, перейдя из "Рубина" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего иранца 21 проведенный матч в чемпионате России, 10 голов и шесть голевых передач.


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Теги: Зенит Лацио Интер Азмун Арустамян
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