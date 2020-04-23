"Сегодня тяжёлый день, мы простились с Кешей Самохваловым. То, что произошло, — огромная трагедия для семьи, близких ему людей, болельщиков, для всего нашего клуба.
Вижу в этом сострадании проявление солидарности, человеческого и футбольного единства. В этот полный горечи момент утраты благодарим всех, кто нашёл слова поддержки. Но, к сожалению, сегодня есть и те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и личных корыстных интересов пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Не хочу разбирать, кто и что говорил, скажу только — позор Селюку. Позор Талалаеву. Позор Моссаковскому", - цитирует Кикнадзе "Р-Спорт".
Самохвалов умер в понедельник, 20 апреля. Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался.
У Самохвалова остались жена и сын.
Известный российский специалист Андрей Талалаев ранее заявил, что в смерти футболиста виноваты его агенты, доктора и сам игрок, который писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск.
"Позор Селюку, позор Талалаеву". Гендиректор "Локомотива" - об обсуждениях смерти Самохвалова
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что ситуацию со смертью футболиста Иннокентия Самохвалова интерпретируют неподобающим образом.
Фото: ТАСС
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