Ранее Кокорин сообщил, что "Рома" и еще два итальянских клуба проявляют к нему большой интерес.
"Вероятность вернуться в "Зенит"? Зависит от них. По контракту я принадлежу "Зениту". Если предложат новый контракт с хорошими условиями, то мы сядем и обговорим с клубом.
Кого выберу, если 1 сентября "Рома" и "Зенит" предложат контракт? Я по-прежнему люблю Питер. Если мы сядем и хорошо поговорим, то выберу "Зенит". Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как "Рома" — большая мечта", - сказал Кокорин в эфире передачи "КраСава" на YouTube.
Кокорин рассказал, кого выберет, если "Зенит" и "Рома" одновременно предложат контракт
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ответил на вопрос, какой выберет клуб, если питерцы и "Рома" одновременно предложат ему контракт.
Фото: "СЭ"
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