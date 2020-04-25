Об этом сообщает telegram-канал "Мутко Против".
Напомним, 20 апреля футболист вышел на прогулку у своего дома. Самохвалову стало плохо. Позднее он скончался.
По информации источника, три года назад Иннокентию поставили диагноз "Миокардит", но он продолжил профессионально заниматься футболом.
—Правда, судя по документам, имеющимся в нашем распоряжении, на момент обследования в "центре синкопальных состояний и сердечных аритмий" в 2017 году диагноз в итоге не подтвердился, — добавил источник.
Также футболист дважды в год проходил анализы в центре спортивной медицины, последний из которых показал, что он "практически" здоров. По информации источника, такой диагноз пишут футболистам, которые без проблем прошли медосмотр.
В настоящее время материалы дела по поводу смерти Самохвалова находятся в полиции.
Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались смертью футболиста "Локомотива"
Смертью 22-летнего футболиста московского "Локомотива" заинтересовались в правоохранительных органах.
Фото: ФК "Локомотив"
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