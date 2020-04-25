"Я уже давно говорил, что 16 команд в нынешнем формате – это неправильно. Особенно, когда две вылетают, а две играют в стыках.
Ладно бы еще две вылетали, как раньше, и все. Если бы 18 команд и "стыки", еще можно понять. А когда в теории вылететь могут сразу четыре – это странно.
Я еще с осени говорил, что ничего страшного, если будет 18 команд. А когда и что – я не знаю", — цитирует Евсеева "СЭ".
Ранее Вадим Евсеев выступил с предложением о новом формате РПЛ.
Евсеев — о расширении РПЛ: 18 команд, две вылетают, а третья с конца играет стыковые матчи
"Уфа" после 22-х туров располагается на 9-м месте в РПЛ. Подопечные Вадима Евсеева набрали 27 очков. В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Евсеев - о формате РПЛ: сейчас в теории вылететь могут сразу четыре – это странно
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о формате проведения РПЛ.
Фото: ТАСС
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