Напомним, эту награду по итогам года традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России. В 2019-м лучшим тренером был признан наставник красно-зеленых.
- У нас что, других нет? Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Семин. Но он не может быть лучшим тренером. Люди, которые голосовали, они, как я уже назвал их "серебряными оленями", обиделись. Кстати, голосование в этой федерации будет теперь другим благодаря моему скромному участию.
Это неуважение к профессии тренера, это неуважение к труду Тутберидзе, Покровской, Винер, тренера Ласицкене, тренера наших волейболистов-пляжников, которые стали чемпионами мира. Простите меня, конечно, но кипит мой разум возмущенный. При всей моей горячей любви к Юрь Палычу, — цитирует Губерниева Р-Спорт.
Небольшой конфликт между Семиным и Губерниев начался после матча 20-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит". Наставник красно-зеленых был удален за недовольство решениями арбитра. Комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев раскритиковал Юрия Семина за обсценную лексику, добавив, что "футбол смотрят дети". Тренер ответил комментатору: "научился у Вас, слушая комментарии биатлона".
Губерниев - Семину: вас серебряная лань укусила?
Губерниев – Семину: а может я тебя люблю?
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты, кроме белорусского. Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая.
Губерниев - о Семине: он не может быть лучшим тренером 2019 года
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин не достоин премии "Серебряная лань-2019".
Фото: ФАН
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