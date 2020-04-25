Губерниев - о Семине: он не может быть лучшим тренером 2019 года

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин не достоин премии "Серебряная лань-2019".
Фото: ФАН
Напомним, эту награду по итогам года традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России. В 2019-м лучшим тренером был признан наставник красно-зеленых.

- У нас что, других нет? Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Семин. Но он не может быть лучшим тренером. Люди, которые голосовали, они, как я уже назвал их "серебряными оленями", обиделись. Кстати, голосование в этой федерации будет теперь другим благодаря моему скромному участию.

Это неуважение к профессии тренера, это неуважение к труду Тутберидзе, Покровской, Винер, тренера Ласицкене, тренера наших волейболистов-пляжников, которые стали чемпионами мира. Простите меня, конечно, но кипит мой разум возмущенный. При всей моей горячей любви к Юрь Палычу, — цитирует Губерниева Р-Спорт.

Небольшой конфликт между Семиным и Губерниев начался после матча 20-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит". Наставник красно-зеленых был удален за недовольство решениями арбитра. Комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев раскритиковал Юрия Семина за обсценную лексику, добавив, что "футбол смотрят дети". Тренер ответил комментатору: "научился у Вас, слушая комментарии биатлона".

Губерниев - Семину: вас серебряная лань укусила?

Губерниев – Семину: а может я тебя люблю?

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты, кроме белорусского. Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая.


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Теги: Губерниев Семин
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