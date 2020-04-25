Бывший врач "Спартака" выступил против режима самоизоляции

- Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес? Сидя дома, здоровее не будешь! Стерильность — враг иммунитета. Вирус — это не приговор, - написал Вартапетов в своем Instagram.
На данный момент в России известно о 74 588 зараженных COVID-19. Выздоровело 6250 человек, умер 681.
Матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура. На первом месте располагается "Зенит", имея в активе 50 очков. На 9 баллов от петербуржцев отстают "Локомотив" и "Краснодар".