Напомним, что Караваев перешел в "Зенит" летом 2019 года из нидерландского "Витесса", подписав контракт с российской командой на четыре года.
- В карьере – дебют в Лиге чемпионов против "Виктории" в 18 лет. Это космос. В "Зените" – матч со "Спартаком", победа в меньшинстве, - написал игрок в социальных сетях.
В рамках 18-го тура "Зенит" обыграл "Спартак" (1:0), играя с начала второго тайма в меньшинстве после удаления Магомеда Оздоева.
Отметим, что за свою карьеру Караваев такэе успел поиграть за чешские клубы "Спарту", "Яблонец" и "Дуклу".
Караваев рассказал об интересе к нему со стороны "Лацио"
"Матч со "Спартаком". Караваев назвал самую запомнившуюся игру в России
Игрок "Зенита" Вячеслав Караваев ответил на вопрос о самых запомнившихся матчах в карьере.
Фото: ФК "Зенит"
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