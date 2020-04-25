- Самый сильный партнер по команде за всю карьеру? Мартин Эдегор. Если вернется в "Реал", у него все получится. А в "Зените" — Малком.
Были ли еще какие-то предложения из Европы? Конкретных не было. Еще когда играл в Чехии вроде бы "Лацио" интересовался.
Реально ли "Зениту" повторить выступление "Аякса" в Лиге чемпионов? Надеюсь, что реально, - сказал Караваев.
Вячеслав Караваев перешел в "Зенит" летом 2019 года из нидерландского "Витесса", контракт подписан на 4 года. Защитник провел за петербургский клуб 19 игр во всех турнирах и отметился одним голом.
Также за свою карьеру Караваев успел поиграть за чешские клубы "Спарта", "Яблонец" и "Дукла", а также за московский ЦСКА, воспитанником которого он является.
Матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. В России количество зараженных 74 588. Выздоровело 6250, умер 681 человек.
Команды успели сыграть 22 тура. На первом месте располагается "Зенит", имея в активе 50 очков. На 9 баллов от петербуржцев отстают "Локомотив" и "Краснодар".
Караваев рассказал об интересе к нему со стороны "Лацио"
Защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев ответил на вопросы болельщиков в своем Instagram.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!