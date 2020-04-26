— Я разделяю понятия "РПЦ" и "Бог". Это два несовместимых понятия, абсолютно.
Как можно доверять РПЦ? Они, бедолаги, у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало. А если посмотреть, как они живут, особенно самые высокие чины, — ребята, против таких, как вы, и проповедовал в свое время Иисус, — рассказал вратарь в интервью журналисту Сергею Егорову.
32-летний Фролов выступает за "Крылья Советов" с зимы 2020 года. В самарской команде вратарь провёл четыре матча и пропустил пять голов.
Ранее Фролов рассказал, что правительству страны наплевать на людей, а также заявил, что некоторые заведения Москвы открыты "для своих" в период коронавируса.
Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов высказался о своём отношении к Русской православной церкви.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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