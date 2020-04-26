Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало

Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов высказался о своём отношении к Русской православной церкви.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
— Я разделяю понятия "РПЦ" и "Бог". Это два несовместимых понятия, абсолютно.

Как можно доверять РПЦ? Они, бедолаги, у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало. А если посмотреть, как они живут, особенно самые высокие чины, — ребята, против таких, как вы, и проповедовал в свое время Иисус, — рассказал вратарь в интервью журналисту Сергею Егорову.

32-летний Фролов выступает за "Крылья Советов" с зимы 2020 года. В самарской команде вратарь провёл четыре матча и пропустил пять голов.

Ранее Фролов рассказал, что правительству страны наплевать на людей, а также заявил, что некоторые заведения Москвы открыты "для своих" в период коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Фролов Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(8)

Последние новости

Хохлов: не понимаю, как без помощи прожить только на пенсию. Это нереально 2
Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало 11
Экс-жена Тимощука: суды продолжаются. Его задача, чтобы мне и детям не досталось ни единого евро 4
Источник: Гончаренко покинет ЦСКА 5
Хаби Алонсо может войти в тренерский штаб Гвардиолы
Тренер "Энергетика-БГУ": многими нашими футболистами интересуются зарубежные клубы. Звонят и спрашивают про Носко и не только про него 1
"Чемпионат": Николич будет получать в "Локомотиве" в два раза меньше, чем Сёмин 5
"Наполи" может продать Лосано, чтобы освободить место для Азмуна 2
Нобоа: возможно, тренировки возобновятся после первой недели мая, но это не точно
Sport24 стала известна зарплата Николича в "Локомотиве" 3
Фролов: я знаю, что многие места в Москве работают для своих. Никакого коронавируса для них нет 17
"Шаронов, Пашинин, Веселов". Буква "М" в алфавите Евсеева
Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод 19
Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Белоруссии 8
Хавбек "Энергетика-БГУ" Носко: не думаю, что переход в РПЛ - очень большой скачок 1
Алиев нагрубил своей жене во время прямого эфира 2
"Спортинг" хочет подписать старшего брата Мариу, чтобы вернуть Жоау в Лиссабон
Виллиан может перейти в лондонский "Арсенал" 1
Судья финала ЧМ-1990 Кодесаль: Марадона матерился во время гимна и назвал меня вором 1
Экс-игрок "Спартака" Козлов: были разговоры, что я должен перейти в ЦСКА, мне помог решить вопрос Дед Хасан 13
Шунин оказал помощь одной из больниц в Тверской области
"Как человек, оскандалившийся на почве расизма, может работать в "Локомотиве"? Селюк - о назначении Николича 3
Экс-игрок "Спартака" Козлов: иностранные игроки на тренировках фигнёй страдали. Было видно, что Дзюбе обидно
Рыбус - о коронавирусе: если кто-нибудь в раздевалке чихал или кашлял, сразу начинались шутки
Экс-игрок ЦСКА Хонда: в Японии спортсмены держатся в стороне от обсуждения политики
В АПЛ могут разрешить командам делать по пять замен
ФНЛ и ПФЛ могут быть завершены досрочно 1
Селюк - о смене тренера "Локо": Кикнадзе плюет на награду Путина? Хотелось бы услышать ответ от этого проходимца 10
Головин должен вернуться в "Монако" 11 мая 1
Моуринью считает Роналдо лучшим игроком в истории футбола
Все новости