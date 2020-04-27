РПЛ может быть возобновлена 21-го или 28-го июня
По информации Sport24, eсли чемпионат России будет доигран до конца, то по итогам сезона РПЛ покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся две лучшие команды ФНЛ. Если чемпионат не будет доигран, то РПЛ на следующий сезон расширят до 18 команд, добавив два лучших клуба ФНЛ.
После 22-х туров в нашем чемпионате лидирует "Зенит", который набрал 50 баллов и опережает идущий вторым "Локомотив" на 9 очков.
В настоящее время сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая по причине пандемии коронавируса. Также на паузе находятся все ведущие европейские лиги. В Европе продолжают играть в футбол только в Высшей лиге Белоруссии.
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Решение до 25-го мая, возможно расширение РПЛ, ФНЛ и ПФЛ завершены. Итоги собрания лиги
РПЛ расширят до 18-ти команд, если текущий сезон не будет доигран
Сегодня руководство РПЛ и РФС обсудили возможность возобновления чемпионата России по футболу.
Фото: premierliga.ru
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