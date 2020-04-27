"Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися.
"Зенит" объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России.
Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет шестое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства", — приводит слова генсека РФС Александра Алаева "Спорт-Экспресс".
Шестое место после 22-х туров в турнирной таблице РПЛ занимает московское "Динамо". Подопечные Кирилла Новикова набрали 30 очков.
В настоящее время чемпионат России по футболу официально приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
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Решение до 25-го мая, возможно расширение РПЛ, ФНЛ и ПФЛ завершены. Итоги собрания лиги
Если РПЛ не будет доиграна, "Зенит" признают чемпионом, а "Динамо" представит Россию в еврокубках
Сегодня прошло собрание представителей РПЛ и РФС, на котором обсуждалось возможное досрочное завершение футбольного сезона в России.
Фото: ФК "Динамо"
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