Если РПЛ не будет доиграна, "Зенит" признают чемпионом, а "Динамо" представит Россию в еврокубках

Сегодня прошло собрание представителей РПЛ и РФС, на котором обсуждалось возможное досрочное завершение футбольного сезона в России.

Фото: ФК "Динамо"