Если РПЛ не будет доиграна, "Зенит" признают чемпионом, а "Динамо" представит Россию в еврокубках

Сегодня прошло собрание представителей РПЛ и РФС, на котором обсуждалось возможное досрочное завершение футбольного сезона в России.
Фото: ФК "Динамо"
"Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися.

"Зенит" объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России.

Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет шестое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства", — приводит слова генсека РФС Александра Алаева "Спорт-Экспресс".

Шестое место после 22-х туров в турнирной таблице РПЛ занимает московское "Динамо". Подопечные Кирилла Новикова набрали 30 очков.

В настоящее время чемпионат России по футболу официально приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.

Читайте материал Rusfootball.info, посвященный сегодняшнему собранию РПЛ и РФС:

Решение до 25-го мая, возможно расширение РПЛ, ФНЛ и ПФЛ завершены. Итоги собрания лиги


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Теги: РПЛ Динамо
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