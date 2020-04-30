Отметим, что Петржела возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 год. Под его руководством питерская команда заняла второе место чемпионата России в 2003-м году и стала обладателем Кубка Премьер-лиги тогда же.
- Петржеле – отдельное спасибо. Знаете, за что? Он сделал одну важную вещь – раскрепостил ребят.
Они стали по-настоящему европейскими футболистами. Именно Петржела сказал: "Ребята, а чего вы живёте на базе перед матчами? Живите дома! Я вам доверяю!" И они стали из дома приезжать на игры. И ушёл этот "совок", который висел над командой – карантин, сборы, никуда не выходить, готовиться, никому не улыбаться… Такая чисто советская система.
Петржела её убрал. И привнёс европейский дух, свободу. Это был настоящий поворот в истории клуба, - приводит слова Орлова "Чемпионат".
После 22-х туров текущего сезона "Зенит" занимает первое место с отрывом в девять очков.
Орлов: при Петржеле из команды ушёл "совок", который висел над командой. Он привнёс европейский дух, свободу
Популярный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ключевом изменении в "Зените" при главном тренере Властимиле Петржеле.
Фото: twitter.com/championat
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!