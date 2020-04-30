Орлов: при Петржеле из команды ушёл "совок", который висел над командой. Он привнёс европейский дух, свободу

Популярный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ключевом изменении в "Зените" при главном тренере Властимиле Петржеле.

Фото: twitter.com/championat