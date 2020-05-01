- Если дойдёт до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно, хотя я уверен, это абсолютно возможно и чемпионат необходимо продолжить, то варианта два: либо обнулять, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков.
"Зениту" в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей. Но, повторюсь, я бы доиграл сезон, - приводит слова Геркуса Спорт день за днём.
Сегодня министр спорта Олег Матыцин заявил, что его министерство готово содействовать завершению чемпионата.
Напомним, практически все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось ранее, российская Премьер-лига может возобновиться во второй половине июня.
В стране известно о 114 431 случае заболевания коронавирусом. 13 220 выздоровело, 1169 умерло.
Геркус: в случае остановки чемпионата отдать золотые медали нужно "Зениту"
Экс-президент московского "Локомотива" Илья Геркус выразил мнение, что при полной остановке розыгрыша РПЛ чемпионом стоит признать петербургский "Зенит".
Фото: Sportbox
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