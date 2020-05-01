Ранее сообщалось, что в услугах Алексея Миранчука были заинтересованы итальянские клубы "Милан" и "Ювентус".
- Разумеется, переход Миранчуков в европейский клуб это тема наступающего лета. И если не уходить сейчас, то когда? Да, будет новая сага. Или переподписание, или уход. В 25 лет им уже не уйти в Европу в статусе подающих надежды.
Могут ли они вообще раскрыться вне "Локомотива"? Конечно. Они очень талантливые футболисты. Наверное, им нужна какая-то встряска, но я верю, что они смогут сделать ещё один шаг вперед и стать ещё более классными игроками, чем сейчас, - приводит слова Геркуса "СДЗД".
В текущем сезоне Алексей Миранчук забил пять голов и сделал пять ассистов в рамках 19-ти матчей РПЛ. Антон за десять игр записал на свой счет два мяча и одну голевую передачу.
Геркус: если Миранчукам не уходить сейчас, то когда?
Бывший генеральный директор "Локомотива" прокомментировал возможный отъезд братьев Миранчуков в европейский клуб этим летом.
Фото: Rusfootball.info
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