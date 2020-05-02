Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
По информации источника, клуб уже составил список тех, кто в ближайшее время должен покинуть команду: это Урош Спайич, Гуднайт Фьолусон, Панталеон Кайо, Мануэль Фернандеш и Маркус Берг.
Напомним, что со следующего сезона в заявку на сезон клубам РПЛ нельзя будет вносить более восьми легионеров.
После 22-х туров текущего сезона "Краснодар" занимает третью строчку турнирной таблицы. Сезон РПЛ приостановлен до 31 мая и может быть досрочно завершён.
Источник: пять легионеров "Краснодара" покинут команду
Стало известно, на какие меры пойдет владелец "Краснодара" Сергей Галицкий перед ужесточением лимита на легионеров.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!