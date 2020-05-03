Шалимов - о словах про дармоедов: людям нужно дружить с юмором! Я имел в виду своих футболистов

Наставник грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал объяснение своему вчерашнему обращению в Instagram, в котором тренер допустил несколько резких высказываний.

Фото: ТАСС