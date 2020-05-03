Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать?
- Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу, - приводит слова Шалимова Sport24.
После бурной критики в адрес специалиста, Шалимов удалил свой пост.
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Напомним, Российская Премьер-лига приостановлена после 22-ух туров как минимум до 31 мая из-за коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев в России превысило 145 тысяч человек. 18 095 из них - выздоровело, 1 356 - умерло.
Шалимов - о словах про дармоедов: людям нужно дружить с юмором! Я имел в виду своих футболистов
Наставник грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал объяснение своему вчерашнему обращению в Instagram, в котором тренер допустил несколько резких высказываний.
Фото: ТАСС
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