"Сколько получают врачи и учителя в Чехии? Хорошие деньги, особенно у врачей сейчас. Я сам учитель — зарабатываю примерно 40 тысяч крон (118 тысяч рублей). В России есть учителя и врачи, которые и 30 тысяч рублей не получают. Это катастрофа! Да, я знаю об этом. Такие зарплаты маленькие. Но никто не жалуется, живут на то, что есть.
Когда я работал в России, никто не жаловался. Многие трудились за маленькие деньги. Но я удивлялся, как люди не жалуются, что такие маленькие зарплаты получают. Помню, как бабушки около магазинов продавали цветы. Это катастрофа…" — цитирует Петржелу Sport24.
Петржела возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 год. Под его руководством питерская команда заняла второе место чемпионата России в 2003-м году и стала обладателем Кубка Премьер-лиги.
Петржела: удивлялся, что россияне не жалуются на маленькие зарплаты
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела сравнил зарплаты в Чехии и России.
Фото: ФК "Зенит"
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