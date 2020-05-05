Ранее становилось известно, что в услугах российского футболиста были заинтересованы итальянские "Милан" и "Ювентус".
- Раздута ли активность к Миранчукам в СМИ? Наверное. Однако надо понимать, что они востребованы.
Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для "Барселоны". Если он есть в шорт-листе у "Барсы", то почему он не может быть востребован другими клубами? - приводит "Матч ТВ" слова Орещука.
Отметим, что в текущем сезоне Алексей Миранчук провел в рамках РПЛ 19 матчей, забил пять мячей и сделал пять результативных передач.
Орещук рассказал, что Алексея Миранчука дважды просматривала "Барселона"
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал об интересе европейского топ-клуба к хавбеку "Локомотива" Алексею Миранчуку.
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!