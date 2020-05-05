"Все зависит от нашего государства". Евсеев - о датах возобновления РПЛ

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ.
Фото: GLP
РПЛ была приостановлена в середине марта, на данный момент конец паузы назначен на 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.

- Насколько я знаю, обстановка меняется. Руководители собираются 15 мая. Все больше зависит от нашего государства. Если оно скажет, что будет еще карантин, то мы же не будем играть. Надо ждать. Если дадут добро, то планы есть. Дождемся 15 мая. Какие-то сдвиги должны быть в лучшую сторону.

УЕФА предлагает доиграть, чтобы было понятно, как начинать еврокубки. Мы от этого и отталкиваемся, - приводит "СЭ" слова Евсеева.

После 22-х туров "Уфа" занимает девятое место в РПЛ.


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Теги: Евсеев Уфа Коронавирус
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