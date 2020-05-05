На сегодняшний день во всем мире было зафиксировано более трех с половиной миллионов заражений коронавирусом.
- Думаю, благодаря пандемии мир станет немножко чище. Это точно. Экология улучшится. Что касается мира, он изменится, скорее всего. Люди сейчас понимают, каково работать и учиться дистанционно, обращать внимание на те вещи, которые мало замечали раньше.
Мир в любом случае изменится. К лучшему или худшему – сказать сложно, - приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".
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Семак: благодаря пандемии мир станет немножко чище
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как, по его мнению, изменится мир после пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Зенит"
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