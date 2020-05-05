Сообщалось, что игроки "Локомотива" не хотели идти навстречу генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. Юрий Семин выступил на стороне игроков, опубликовав открытое письмо.
"Локомотив" всё-таки договорился о снижении зарплат игроков. Сёмин только подставил себя и футболистов
- Письмо Семина? В его словах много правды. Но опять же, это его мнение. Он так думает, он захотел это написать. Что касается меня, то я сразу был готов на понижение зарплаты. Ситуация в стране, как и во всем мире — тяжелая. Я спокойно отреагировал.
Долго ли не могли договориться о снижении зарплаты? Мы просто долго согласовывали выплаты. Мы пошли на большое понижение — 40%. Дело просто было в корректировке бумаг. Никаких тяжелых переговоров, как это освещали в СМИ, у нас не было, - приводит слова Тугарева Sport24.
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в РПЛ. В текущем сезоне Тугарев провел пять матчей в рамках чемпионата России.
РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
Тугарев: никаких тяжелых переговоров насчёт временного понижения зарплаты в "Локо" не было
Хавбек "Локомотива" Роман Тугарев рассказал, как футболисты главной команды пошли на снижение зарплат в команде на время приостановки сезона из-за коронавируса.
Фото: lokonews
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