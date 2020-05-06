Дзюба в топ-25 футболистов с истекающими контрактами

Форвард петербургского "Зенита" Артём Дзюба попал в список 25 лучших игроков, чьи контракты заканчиваются летом.
Фото: nevasport.ru
Список составлен британским порталом 90 min.

- По окончании нынешнего сезона на рынке появится множество свободных агентов, и, чтобы сэкономить ваше время на проведение собственных исследований, 90 Min подготовил этот список, — говорится в источнике.

31-летний нападающий сборной России Артём Дзюба расположился на 15-м месте списка. Также отметим, что 23-е место в рейтинге занял экс-одноклубник Дзюбы Роберт Мак, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Топ-10 игроков по версии издания выглядят так:

1. Давид Сильва ("Манчестер Сити")
2. Эдинсон Кавани ("ПСЖ")
3. Дрис Мертенс ("Наполи")
4. Оливье Жиру ("Челси")
5. Ян Вертонген ("Тоттенхэм")
6. Марио Гётце ("Боруссия Дортмунд")
7. Виллиан ("Челси")
8. Тома Мёнье ("ПСЖ")
9. Педро ("Челси").
10. Адам Лаллана ("Ливерпуль")

Дзюба является воспитанником "Спартака". В 2015 году Артем на правах свободного агента перешёл в петербургский "Зенит". В нынешнем сезоне на счету форварда 15 голов и 12 ассистов в 28-ми матчах за клуб северной столицы во всех турнирах.

Матчи РПЛ не возобновятся как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: Дзюба Зенит
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