Напомним, что деньги были найдены в шкафчике Артема Дзюбы. Таким образом игрока обвинили в краже денег у партнера по команде. После этого Дзюба ушёл в аренду из "Спартака".
Бывший агент Дзюбы: если бы с Артемом нормально поговорили – из "Спартака" он бы мог не уйти
- Эту историю давно пора похоронить. Хрен знает сколько лет прошло. Сами её участники уже ничего не помнят. Пожали друг другу руки – и забыли. Если вам нужно моё мнение, то я не верю, что Дзюба был в чём-то виноват. И денег там было немного, и всё было очень странно обставлено. Когда стали сверять купюры, оказалось, что их номера уже были переписаны. Зачем? Слишком много нюансов и вопросов.
Кому-то это должно было быть выгодно? Понятно. Тем, кто не хотел, чтобы Дзюба оставался в "Спартаке". Сразу столько версий появилось – в прессе, в интернете… По сути, история была высосана из пальца, - приводит слова Сафонова "Чемпионат".
Отметим, что Дзюба является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне на счету форварда 15 голов и 12 ассистов в 28-ми матчах за "Зенит" во всех турнирах.
Матчи РПЛ не возобновятся как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Сафонов - об истории с кошельком Быстрова: стали сверять купюры, оказалось, их номера уже переписаны. Зачем?
Ранее представлявший интересы форварда "Зенита" и сборной России по футболу Артема Дзюбы агент Алексей Сафонов прокомментировал историю с пропавшим в раздевалке кошельком Владимира Быстрова.
Фото: Rusfootball.info
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