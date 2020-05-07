Ранее становилось известно, что игроки главной команды "Спартака" пошли на снижение зарплаты в 40% в апреле в связи с простоем, вызванным пандемией коронавируса.
Напомним, что права на игрока принадлежат "Крыльям Советов". За красно-белых Соболев играет на правах аренды до конца сезона.
- С нами ничего пока еще не обсуждали, просто сказали, что хотят урезать зарплату за май. Мы никакого ответа еще не давали, собрания команды еще не было, еще никто ничего не сказал, - сказал Соболев в интервью Евгению Савину.
В России на данный момент зафиксировано 177 тысяч заражений коронавирусом. Это пятый показатель в мире.
Общее количество заболеваний в мире стремится к четырём миллионам.
Соболев: хотят урезать зарплату за май. Мы никакого ответа еще не давали
Нападающий Александр Соболев, выступающий за "Спартак" на правах аренды, рассказал, что игроки красно-белых ещё не согласились на понижение зарплаты на следующий месяц.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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