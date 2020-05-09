Напомним, что РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
- Я не скажу, что для нашего клуба настали тяжелые времена. Он всегда живёт в зоне экономии. Мы никогда не платили огромные зарплаты и ставили в этом плане границы.
Временное снижение зарплаты? Ребята пошли на понижение, согласились с тем, о чём их просил клуб. И речь не только об игроках и тренерах, а о всем клубе. Не скажу, что все были на 100% довольны, но все поддержали, - приводит слова Газизова "Бизнес Online".
"Уфа" после 22-х сыгранных туров занимает девятое место РПЛ.
На данный момент в России зафиксировано более двухсот тысяч заражений коронавирусом. В мире общее число заболеваний превысило четыре миллиона.
Газизов: не скажу, что для "Уфы" настали тяжелые времена
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал финансовое состояние башкирского клуба в условиях пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Уфа"
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