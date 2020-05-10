В январе большая часть клубов лиги проголосовала за расширение РПЛ до 18-ти команд без изменений формата чемпионата, однако впоследствии РФС раскритиковал эту идею.
- Я всегда был за то, что бы было 18 команд.
Регламент с двумя вылетающими командами и двумя, играющими в стыках, очень жесткий для 16-ти команд. Я уверен, что если будет 18 команд, то российские игроки станут чуть дешевле, станет больше квот. Мне кажется, это сделает бюджеты дешевле.
Такое моё мнение, основанное на знаниях происходящего в российском футболе, - приводит слова Газизова "Бизнес Online".
Напомним, что РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен. Ранее был завершен сезон ФНЛ.
"Уфа" после 22-х сыгранных туров занимает девятое место РПЛ.
"Российские игроки станут чуть дешевле". Газизов - о расширении РПЛ
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18-ти команд.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!