"Горжусь тем, что мы являемся частью истории великого клуба". Карпин поздравил "Ростов"

Главный тренер дончан Валерий Карпин поздравил клуб с юбилеем.
Фото: Rusfootball.info
Напомним, сегодня "Ростову" исполнилось 90 лет.

- Уважаемые болельщики! Я горжусь тем, что мы с вами являемся частью истории великого клуба "Ростов"!

90 лет – это серьезное достижение. Очень хочу пожелать нам всем больше побед, кубков и счастливых поводов.

Приложим к этому все усилия – поверьте! Но только с вами, любимые болельщики! C юбилеем! Ведь мы – "Ростов", - приводит слова Карпина официальный сайт "Ростова".

"Ростов" после 22-х туров текущего сезона располагается на 4-й строчке РПЛ, имея в активе 38 очков. Тренирует ростовскую команду Валерий Карпин с декабря 2017-го года.

РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что чемпионат России могут возобновить 21 или 28 июня.


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Теги: Карпин Ростов
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