Напомним, сегодня "Ростову" исполнилось 90 лет.
- Уважаемые болельщики! Я горжусь тем, что мы с вами являемся частью истории великого клуба "Ростов"!
90 лет – это серьезное достижение. Очень хочу пожелать нам всем больше побед, кубков и счастливых поводов.
Приложим к этому все усилия – поверьте! Но только с вами, любимые болельщики! C юбилеем! Ведь мы – "Ростов", - приводит слова Карпина официальный сайт "Ростова".
"Ростов" после 22-х туров текущего сезона располагается на 4-й строчке РПЛ, имея в активе 38 очков. Тренирует ростовскую команду Валерий Карпин с декабря 2017-го года.
РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что чемпионат России могут возобновить 21 или 28 июня.
"Горжусь тем, что мы являемся частью истории великого клуба". Карпин поздравил "Ростов"
Главный тренер дончан Валерий Карпин поздравил клуб с юбилеем.
Фото: Rusfootball.info
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