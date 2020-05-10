Напомним, что Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды до конца сезона. В текущем сезоне форвард забил три гола и сделал результативную передачу в рамках четырех матчей РПЛ.
- Саше просто должна попасться команда, играющая в быстрый вертикальный футбол. "Аталанта"? Как вариант. Или "Лацио". Та же "Барса", условно говоря, ему не очень подходит. Понятно, что Кокорина не позовут в "Барселону", но по стилистике ему было бы там сложно.
Игрок уровня Кокорина должен быть наконечником, в "Барсе" же мяч до него доходил бы очень редко, поскольку каталонцы играют позиционную атаку. Кокорину же, согласитесь, необходимо пространство.
Опять же, условно, ему больше подойдет "Реал", так как он быстрее выходит из обороны и доставляет мяч на чужую половину поля. Словом, команда, играющая более вертикально, Кокорину подойдет лучше — как, например, "Лестер" с Варди. Идеальный вариант! - приводит слова тренера Bobsoccer.
Отметим, что контракт Кокорина с "Зенитом" истекает грядущим летом.
После 22-х туров "Сочи" занимает 12-ю строчку. РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
Радимов: "Барселона" Кокорину не очень подходит. Больше подойдет "Реал"
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением, какая команда больше подошла бы Александру Кокорину стилистически.
Фото: РИА Новости
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