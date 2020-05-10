- Досрочное завершение сезона - не выход. Если есть хоть малейший шанс, чтобы в здравых условиях для окружающих довести чемпионат до конца, это надо сделать. И все итоги надо подводить только после 30 туров.
Для "Спартака" тоже лучше доиграть. За 8 туров мы можем исправить ситуацию. Такое же мнение и по Кубку России. У нас шансов еще больше, это реальная возможность взять трофей и попасть в еврокубки.
Не поменялось ли мнение о переходе на схему "весна-осень"? Нет. Можно с августа доиграть чемпионат и Кубок, причем уже со зрителями. А со следующего года спокойно начать сезон по схеме "весна-осень". Чтобы летом стало больше футбола, - приводит слова футболиста СЭ.
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Пауза продлится как минимум до 31 мая. Сезон может возобновиться в конце июня. Также рассматривается вариант досрочного завершения чемпионата.
"Зенит" в турнирной таблице занимает первое место, имея в своем активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов. "Спартак" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.
Георгий Джикия до переезда в Москву выступал за пермский "Амкар" с 2015 по 2016. Также за свою карьеру защитник играл в командах "Локомотив", "Спартак-Нальчик" и "Химик" из Дзержинска.
Джикия: для "Спартака" лучше доиграть сезон. За 8 туров мы можем исправить ситуацию
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о перспективах текущего сезона.
Фото: Чемпионат
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