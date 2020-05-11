РПЛ была приостановлена до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
- Мы считаем доигровку нецелесообразной, но если РФС хочет завершить турнир и закончить чемпионат, мы не отказываемся. Но наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения о будущем сезона-2019/20 не выходило за май, потому что у нас у многих игроков заканчиваются контракты.
С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платежную ведомость, - приводит ТАСС слова Айдамирова.
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Отметим, что на сегодняшний день в мире зафиксировано более четырех миллионов заражений болезнью, в России - 221 тысяча.
"Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место РПЛ.
Генеральный директор "Ахмата": в этой экономической ситуации будем расторгать контракты
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о том, что в грозненском клубе будут вынуждены пойти на кадровые перемены из-за экономических последствий пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Ахмат"
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