Генеральный директор "Ахмата": в этой экономической ситуации будем расторгать контракты

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о том, что в грозненском клубе будут вынуждены пойти на кадровые перемены из-за экономических последствий пандемии коронавируса.

Фото: ФК "Ахмат"