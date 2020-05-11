— Я бы потратил деньги на Миранчука. Конечно, Головин очень техничный игрок, но, пожалуй, немного ограничен физически. В то время как Алексей выделяется физически, технически и в плане характера, — рассказал Чинквини в интервью Tribalfootball.com.
Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил три гола и отдал четыре голевые передачи в 25 матчах Лиги 1.
24-летний Миранчук в 19 матчах чемпионата России за "Локомотив" забил пять голов и отдал столько же голевых передач.
Чинквини: я бы потратил деньги на Миранчука. Головин техничный игрок, но немного ограничен физически
Экс-спортивный директор "Зенита" Оресте Чинквини сравнил Александра Головина и Алексея Миранчука.
Фото: РФС
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