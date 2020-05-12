Напомним, что в январе большинство клубов РПЛ проголосовало за расширение лиги до 18-ти команд без изменения формата чемпионата. Позднее РФС раскритиковал эту идею.
- Все опять хотят сделать 18 команд в РПЛ, хотят вернуть болото. Многие забыли, когда у нас играли 18 команд. И сейчас некоторые матчи просто невозможно смотреть, а если расширят лигу, то таких игр будет куда больше.
Опять же, команда за 7-8 туров до конца, обеспечившая себе место в десятке, с каким азартом будет доигрывать чемпионат? Все это прекрасно понимали, и мы от этого уходили, - приводит слова Кобелева ТНВ.
Мутко: расширение РПЛ — абсолютная глупость
РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
"Хотят вернуть болото". Кобелев раскритиковал идею расширения РПЛ
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев поделился мыслями насчёт расширения чемпионата России.
Фото: Rusfootball.info
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