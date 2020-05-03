Напомним, что в январе большинство клубов РПЛ проголосовало за расширение лиги до 18-ти команд без изменения формата чемпионата. Позднее РФС раскритиковал эту идею.
- Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять Лигу? Это ненужные шараханья.
В целом, я — за, 18 клубов — оптимальное количество, должно быть больше игр. Но для этого нужны экономические предпосылки. Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры. Нет источников дохода, капитализировать чемпионат мира сильно не смогли, к тому же случилась пандемия.
В этом вся проблема. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее. Это же огромный труд, нужно этим заниматься, - приводит слова Мутко "Чемпионат".
РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
Мутко: расширение РПЛ — абсолютная глупость
Экс-руководитель РФС Виталий Мутко поделился мнением по поводу возможного расширения РПЛ до 18 команд.
Фото: ТАСС
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