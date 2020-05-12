Фролов: на сегодняшний день никто меня не штрафовал

Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов опроверг информацию о штрафе от своего клуба в размере 1,4 млн рублей за критику правительства.

Фото: Спорт день за днем