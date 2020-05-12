- После моих слов пошла волна, и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека (Савин) назвал плюс/минус правильную. Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация не соответствует действительности. Посмотрим, что будет завтра, - цитирует игрока Metaratings.
Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало
Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод
Напомним, вратарь "Крыльев" раскритиковал действия правительства в условиях пандемии коронавируса, после чего самарский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о намерениях оштрафовать игрока за его резкие высказывания. После негативной реакции в интернете информацию о штрафах в заявлении убрали.
Фролов: на сегодняшний день никто меня не штрафовал
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов опроверг информацию о штрафе от своего клуба в размере 1,4 млн рублей за критику правительства.
Фото: Спорт день за днем
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