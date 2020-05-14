- Трусы и мерзавцы - все, что я могу сказать! Решение абсолютно не на пользу футбола и "Локомотива". Зачем оставаться и смотреть, как чужие люди рушат то, что он создал. Для меня это трагедия, потому что у меня отняли футбол.
Они отравили "Локомотив", воспользовались ситуацией в стране, и что болельщики сидят по домам. Это похоже на укус из-под забора. Люди, сместившие Семина, не дорожат ни честью, ни именем. Их запомнят теми, кто снял Семина и угробил "Локомотив". Не будет "Локомотива" без Семина, только название останется, - приводит слова актера СЭ.
Напомним, Юрий Семин покинет команду по окончании действующего соглашения, которое рассчитано до 31 мая. Отметим, что после 22-х туров "Локо" идет на второй строчке РПЛ.
40-летний сербский специалист Марко Николич возглавил "Локомотив". Тренер будет руководить командой в оставшихся восьми матчах чемпионата, если сезон будет доигран.
Лига ушла на паузу как минимум до 31 мая. Сегодня состоится собрание исполкома, на котором решится судьба сезона.
Артист Баринов - об уходе Семина: трусы и мерзавцы! Они воспользовались ситуацией в стране
Народный артист России и давний болельщик московского "Локомотива" Валерий Баринов выразил мнение об уходе Юрия Семина с поста главного тренера.
Фото: Вести.ру
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